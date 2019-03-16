Политика Украинцам пообещали поднять минималку до пяти тысяч гривен

2019-03-16 01:44 261

Президент Украины Петр Порошенко на Совете регионального развития Закарпатья заявил, что минимальную зарплату в Украине могут поднять до пяти тысяч гривен.

Однако, о временных рамках повышения «минималки» президент не сообщил.

Президент Украины сообщил, что минимальную зарплату поднимут до пяти тысяч гривен, правда, точной даты он не сообщил.

«Мы подняли минимальную заработную плату в этом году. Сейчас она уже составляет 4170 гривен. Мы выйдем на рубеж в пять тысяч» — сказал Петр Порошенко.

Напомним, что с 1 января 2019 года минимальная зарплата в Украине выросла до 4173 гривен. В декабре 2018 показатель равнялся к 3723 гривнам. В январе 2018 года минимальная зарплата выросла с 3200 до 3723 гривен. В январе 2018 года минимальная зарплата выросла с 3200 до 3723 гривен. Это на 16,3% больше, чем было раньше. Предыдущее повышение с 1600 до 3200 состоялось в январе 2018 года.

А вот премьер-министр Украины Владимир Гройсман высказался сегодня о повышении минимальных пенсий. Глава правительства сообщил, что для того, чтобы поднять пенсии почти в два раза – с 1600 до 3000 гривен, правительству потребуется 270 миллиардов гривен. В связи с этим, повышение пенсий пока что невозможно, поскольку главной задачей сейчас является закрытие пиковых выплат государственного долга Украины.

Глава правительства отметил, что всецело поддерживает рост финансового обеспечения пенсионеров в Украине, однако не видит для этого источника доходов в бюджет.