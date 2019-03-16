Политика В Крыму намерены выставить счет Украине за 25 лет

2019-03-16 15:00 204

 

На полуострове в течение месяца начнут подсчитывать "убытки", которые Крым якобы понес за время в составе Украины.

Власти аннексированного Крыма совместно с Госдумой РФ намерены создать рабочую группу, которая будет подсчитывать "убытки" полуострова от нахождения в составе Украины. Об этом в субботу, 16 марта заявил так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов, сообщает ТАСС.

Он также заявил, что рабочая группа начнет работу в течение ближайшего месяца, после того как будет выработан механизм таких подсчетов.

Накануне на совместном заседании Совета Госдумы и так называемого "Госсовета Крыма" председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин предложил с помощью европейских парламентских структур обязать Украину компенсировать Крыму экономические потери от нахождения в ее составе.

Ранее сообщалось, что Кабмин подготовил санкции за выборы в Крыму. Они будут касаться иностранцев, которые в марте 2018 года были наблюдателями на выборах президента РФ в Крыму.

Ранее Европейский союз внес в список санкций пять россиян, занимавших должности в избирательных комиссиях аннексированных Крыма и Севастополя. Лицам, которые были внесены в санкции, запрещается въезд на территорию Евросоюза, а их счета в странах-членах ЕС подлежат замораживанию.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В США рассказали, что мешает поставлять американский газ Украине

2019-03-16 11:00 708

США помогут Украине усилить военную разведку

2019-03-14 19:00 612

Потепление и осадки: прогноз погоды в Украине на неделю

2019-02-25 08:09 3225

В Украине появятся новые купюры в 500 гривен

2019-02-19 18:00 2103

Еще новости в разделе "Политика"

В Крыму намерены выставить счет Украине за 25 лет

2019-03-16 15:00 204

Порошенко уволил главу Полтавской ОГА из-за претензий НАБУ

2019-03-16 14:30 297

Украинцам пообещали поднять минималку до пяти тысяч гривен

2019-03-16 13:30 867

Канада присоединилась к санкциям против РФ за захват украинских моряков

2019-03-16 12:30 615
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В Крыму намерены выставить счет Украине за 25 лет 2019-03-16 15:00 204
Порошенко уволил главу Полтавской ОГА из-за претензий НАБУ 2019-03-16 14:30 297
Украинцам пообещали поднять минималку до пяти тысяч гривен 2019-03-16 13:30 867
Канада присоединилась к санкциям против РФ за захват украинских моряков 2019-03-16 12:30 615

Лента

15:00 В Крыму намерены выставить счет Украине за 25 лет
14:30 Порошенко уволил главу Полтавской ОГА из-за претензий НАБУ
14:00 В России пообещали ответить на новые санкции ЕС
13:30 Украинцам пообещали поднять минималку до пяти тысяч гривен
13:00 В Украине стартует весенний призыв: кого заберут в армию
12:30 Канада присоединилась к санкциям против РФ за захват украинских моряков
12:00 Власти объяснили, кто из украинцев останется без пенсии
11:30 Климкин о наблюдателях из России: Вопрос решен
11:00 В США рассказали, что мешает поставлять американский газ Украине
10:30 Супрун рассказала о вреде недосыпания