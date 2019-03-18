Украина Стали известны наиболее популярные имена новорожденных киевлян в 2019 году

2019-03-18 19:30 294

Министерство юстиции Украины назвало наиболее популярные имена, которые присваивали новорожденным киевлянам в январе-феврале 2019 года. Об этом сообщили в Минюсте.

По информации Главного территориального управления юстиции в городе Киеве в январе-феврале 2019 года при рождении детей родители чаще всего предпочитали таким женским именам: Ева, София, Милана, Злата, Соломия.

Среди популярных мужских имен были: Артем, Марк, Максим, Даниил, Давид.

Напомним, в 2018 году среди популярных имен, которыми украинцы называли своих новорожденных детей, были София, Анастасия, Анна, Артем, Александр и Максим.