Политика Супрун рассказала, вреден ли хлеб для организма

2019-03-19 18:30 189

 

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что дрожжи не выживают в уже спеченном хлебе, при высоких температурах и они, и их споры погибают. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Супрун отметила, что не стоит наивно полагать, что дрожжи в хлебе могут принести какой-то вред.

По ее словам, утверждение о том, что от дрожжей болит живот, могут быть инфекции и даже рак, можно услышать от людей, которые пропагандируют бездрожжевое питание и зачастую далеки от медицины и научных исследований.

Глава МОЗ заверила, что дрожжи - это простейшие грибки, которые способны делать из сахара углекислый газ. Их добавляют к хлебу, чтобы он был рыхлым и питательным.

Известно, что дрожжи делают хлеб полезнее, ведь они обогащают его витаминами и аминокислотами.

Кроме того, в таком хлебе больше железа. Когда тесто подходит, ферменты микроорганизмов разрушают фитин муки. Фитин - это соединение, которое связывает ионы железа или цинка, и делает их недоступными для усвоения в нашем кишечнике. Поэтому хлеб на кислом тесте содержит значительно больше доступного железа.

"Но почему тогда после хлеба могут возникать боль в животе и вздутие? Потому что в белом хлебе или сдобных булках много углеводов и мало клетчатки. От такой еды, особенно если ее кушать много и быстро, возникает боль и вздутие", - объяснила Супрун.

Супрун посоветовала украинцам, которых все же пугают дрожжи, выбирать цельнозерновой хлеб.

По ее словам, этот хлеб содержит больше питательных веществ, витаминов, минералов и клетчатки. Главное - хорошо его пережевывать и запивать. Это будет способствовать процессу пищеварения и усвоению питательных веществ.

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