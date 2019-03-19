Супрун рассказала, вреден ли хлеб для организма

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что дрожжи не выживают в уже спеченном хлебе, при высоких температурах и они, и их споры погибают. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
Супрун отметила, что не стоит наивно полагать, что дрожжи в хлебе могут принести какой-то вред.
По ее словам, утверждение о том, что от дрожжей болит живот, могут быть инфекции и даже рак, можно услышать от людей, которые пропагандируют бездрожжевое питание и зачастую далеки от медицины и научных исследований.
Глава МОЗ заверила, что дрожжи - это простейшие грибки, которые способны делать из сахара углекислый газ. Их добавляют к хлебу, чтобы он был рыхлым и питательным.
Известно, что дрожжи делают хлеб полезнее, ведь они обогащают его витаминами и аминокислотами.
Кроме того, в таком хлебе больше железа. Когда тесто подходит, ферменты микроорганизмов разрушают фитин муки. Фитин - это соединение, которое связывает ионы железа или цинка, и делает их недоступными для усвоения в нашем кишечнике. Поэтому хлеб на кислом тесте содержит значительно больше доступного железа.
"Но почему тогда после хлеба могут возникать боль в животе и вздутие? Потому что в белом хлебе или сдобных булках много углеводов и мало клетчатки. От такой еды, особенно если ее кушать много и быстро, возникает боль и вздутие", - объяснила Супрун.
Супрун посоветовала украинцам, которых все же пугают дрожжи, выбирать цельнозерновой хлеб.
По ее словам, этот хлеб содержит больше питательных веществ, витаминов, минералов и клетчатки. Главное - хорошо его пережевывать и запивать. Это будет способствовать процессу пищеварения и усвоению питательных веществ.