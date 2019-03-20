Политика Коболев уверяет, что у него уже нет никакого конфликта с премьером Гройсманом

2019-03-21 09:12 90

Глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев уверяет, что у него нет личного конфликта с премьером Гройсманом.

Как заявил Коболев  в интервью РБК-Украина, у него с Гройсманом нет личных разногласий, а публично озвученные моменты являются разницей во взглядах на ключевые вопросы.

"Я не считаю, что их (разногласий) очень много, во-первых. Во-вторых, разногласия между менеджментом и акционером - это вообще не новость в любой стране мира.

Это рабочая ситуация. Я бы, конечно хотел, чтобы акционер был согласен с нашей позицией. То, что мы не можем договориться о ключевом вопросе - проведение анбандлинга - этому самому анбандлингу действительно мешает. Это один из моментов нашей дискуссии с акционером. Вторая тема, по которой мы дискутируем - спецобязательства Нафтогаза (ПСО)", - пояснил руководитель НАК.

Напомним, на прошлой неделе наблюдательный совет Нафтогаза предложил оставить Коболева на его должности с понижением заработной платы вдвое. К слову, ранее Кобоелв получал 2 миллиона 80 тыс гривен в месяц.

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