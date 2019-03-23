Политика Нацполиция взяла окружные избиркомы под круглосуточную охрану – Фацевич

2019-03-24 13:00 153

 

Национальная полиция Украины установила в окружных избирательных комиссиях круглосуточную охрану; на следующей неделе после доставки бюллетеней под такую же охрану возьмут участковые избирательные комиссии, заявил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

Национальная полиция Украины в рамках реализации практического этапа обеспечения публичной безопасности во время выборов президента Украины взяла под круглосуточную охрану все окружные избирательные комиссии, 23 марта заявил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич во время видеоселекторного совещания с представителями территориальных подразделений, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

"С сегодняшнего дня мы взяли под охрану все окружные избирательные комиссии – их 199. Для обеспечения безопасности их работы по всей стране уже привлечено более 400 сотрудников Нацполиции", – заявил Фацевич.

Также он добавил, что сейчас полиция осуществляет контроль доставки бюллетеней для голосования в окружные избиркомы, а со следующей недели возьмет под такую же круглосуточную охрану все участковые избирательные комиссии после перемещения в них бюллетеней.

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