Политика Президент Сербии публично заявил, что не желает стать членом НАТО

2019-03-25 14:45 147

Сербия не намерена в обозримом будущем вступать в Североатлантический альянс.

Об этом заявил президент страны Александар Вучич, выступая в Ницце на церемонии памяти жертв атаки НАТО на Югославию в 1999 году.

"Народ Сербии не желает членства в Североатлантическом альянсе. Военный нейтралитет является естественным выбором сербского государства", – сказал он, подчеркнув, что членства в НАТО не желает сербский народ.

Напомним, протестующие в Сербии в течение многих месяцев требуют отставки Вучича, честных выборов и свободных СМИ.

Протесты начались после того, как в ноябре был избит оппозиционный политик.