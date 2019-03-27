Политика Синоптики дали прогноз на первый день апреля

2019-03-27 22:00 267

В Украине без осадков, лишь днем 1 апреля в западных, северных и местами центральных областях небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

"В Украине без осадков, лишь днем 1 апреля в западных, северных и местами центральных областях небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Температура ночью 0-6 ° тепла, днем 11-17 °, 1 апреля в западных, северных и Винницкой областях 7-13 ° тепла, в Карпатах ночью от 2 ° тепла до 3 ° мороза, днем 31 марта 5-10 ° тепла 1 апреля 1-6 ° тепла", - сообщили синоптики.

В Киевской области без осадков, лишь днем 1 апреля небольшой дождь. Температура ночью 1-6 ° тепла; 1 апреля 8-13 °.

"В Украине временами дождь, 2-3 апреля в западных областях местами с мокрым снегом, в восточной части преимущественно без осадков. Температура 2-3 апреля ночью 0-6 ° тепла, в западных и северных областях местами 1-3 ° мороза, днем 6-12 ° тепла, на юге 10-16 °; 4-6 апреля в Украине ночью 2-8 ° тепла, днем 12-18 ° ", - добавили в пресс-службе.