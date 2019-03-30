Мир Сегодня во всем мире выключат свет во время "Часа Земли"

2019-03-30 13:30 306

 

В субботу, 30 марта, пройдет акция "Час Земли", во время которой люди во всем мире выключат свет и электроприборы.

"Час Земли" - ежегодная международная акция, начатая Всемирным фондом природы, которая проводится в одной из последних суббот марта.

В этот день людей, организации и коммерческие учреждения призывают выключить необязательный свет и электрические устройства на один час, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам планеты.

Впервые событие было организовано Всемирным фондом природы Австралии и изданием The Sydney Morning Herald в 2007 году и получило мировую поддержку в 2008.

В этом году "Час Земли" пройдет 30 марта. Тема нынешней кампании продолжает призывать установить Connect2Earth ("Поймай связь с Землей") и отмечает, что люди начали терять связь с планетой, и ее как можно скорее нужно восстановить.

В Украине акция "Час Земли" начнется в 20:30.

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