Политика В Украине не открылись семь избирательных участков

2019-03-31 10:00 39

 

Вовремя не открылись семь избирательных участков. В полицию также поступило 25 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

По состоянию на 9 утра 31 марта в Украине не были открыты семь избирательных участков. Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев, передает 112.ua.

Уточняется, что на момент брифинга часть проблемных участков уже открылась.

"Два участка в Киеве, в обычном режиме - человек забыл ключи от избирательного участка, а в другом случае опоздал председатель избирательного участка. Далее два участка в Одесской области, по одному в Херсонской, Запорожской и Киевской областях, там также небольшие неполадки - например, отсутствуют контрольные талоны для урн, сейчас там с ОИК их доставляют или уже доставили, соответствующим образом склеили, составят акт и процесс будет запущен," - рассказал Князев.

"То есть, это незначительные нарушения, но мы вынуждены их зафиксировать и провести первоначальную проверку", - подчеркнул он.

В Министерстве внутренних дел также сообщили, что в полицию в воскресенье, 31 марта, поступило 25 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

"Ситуационные центры заработали с самого утра. 31 марта 2019 в органы полиции поступили 25 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, из них: в Закарпатской области - 4, Кировоградской - 3, Винницкой, Сумской, Запорожской, Луганской - по 2, Киевской, Одесской, Черкасской - по 1 и в городе Киеве – 7", - сообщили МВД.

В тоже втремя в ЦИК сообщили, что выборы проходят в штатном режиме. Об этом сообщил заведующий отделом взаимодействия со средствами массовой информации Константин Хивренко в комментарии корреспонденту УНН.

Ранее сообщалось, что зафиксировано первое нарушение на выборах. На Волыни зафиксировали первое нарушение на выборах. Наблюдателя от ОПОРЫ не пустили на участок, на место инцидента вызвали полицию.

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