Политика МВД усиленно охраняет иностранные консульства и посольства из-за выборов

2019-03-31 13:30 207

 

Министерство внутренних дел в день президентских выборов усилило охрану консульств и посольств иностранных государств.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на сообщение МВД.

"На охрану общественной безопасности привлечено около 8 тысяч военнослужащих НГУ, также усилена охрана особо важных государственных объектов и посольств и консульств иностранных государств", - говорится в сообщении министерства на странице в Facebook.

"Подразделения спецназначения находятся в резерве и готовы к действиям", - добавили в МВД.

31 марта в Украине проходит первый тур выборов президента, участие в нем принимают 39 кандидатов из 44, ранее зарегистрированных ЦИК.

Напомним, первыми начали голосовать украинцы в Австралии. Участок в Канберре открылся в 23:00 по Киеву еще 30 марта.

Украинцы, голосующие на избирательном участке при посольстве Украины в Варшаве, с самого утра выстроились в очередь.

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