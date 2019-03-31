Политика Порошенко публично огласил, за кого проголосовал на выборах президента

2019-03-31 13:03 630

Пока еще действующий президент Украины и кандидат на данный пост Петр Порошенко проголосовал на выборах в Киеве.  После этого он заявил, что его выбор правильный.

"Я проголосовал за Украину. Как и вся моя семья, и я убежден, - абсолютное большинство украинцев. Сегодня убедился в том, что выборы были хорошо организованы. Волеизъявление граждан будет сохранено. Это - совершенно необходимое условие для нашего движения вперед, вперед для возвращения Украины в европейскую семью народов, вперед к нашему членству в ЕС и НАТО, к продолжению важнейших реформ, которые абсолютно являются судьбоносными для Украины", - указано на его странице в Facebook.

Напомним, президент голосовал на избирательном участке №800588 в Центральном доме офицеров ВСУ, который находится в правительственном квартале столицы недалеко от Верховной Рады.

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