Политика Порошенко публично огласил, за кого проголосовал на выборах президента

2019-03-31 13:03 630

Пока еще действующий президент Украины и кандидат на данный пост Петр Порошенко проголосовал на выборах в Киеве. После этого он заявил, что его выбор правильный.

"Я проголосовал за Украину. Как и вся моя семья, и я убежден, - абсолютное большинство украинцев. Сегодня убедился в том, что выборы были хорошо организованы. Волеизъявление граждан будет сохранено. Это - совершенно необходимое условие для нашего движения вперед, вперед для возвращения Украины в европейскую семью народов, вперед к нашему членству в ЕС и НАТО, к продолжению важнейших реформ, которые абсолютно являются судьбоносными для Украины", - указано на его странице в Facebook.

Напомним, президент голосовал на избирательном участке №800588 в Центральном доме офицеров ВСУ, который находится в правительственном квартале столицы недалеко от Верховной Рады.