ЦИК обновил данные по явке избирателей - уже побит рекорд 2014 года

Центральная избирательная комиссия обнародовала данные по явке избирателей по состоянию на 15:00 воскресенья - на участки пришли уже 44,45%. Об этом сообщается на сайте ЦИК.
На данный момент обнародованы данные по 87 избирательным округам из 199.
Напомним, что по состоянию на 11:00 воскресенья на участки пришли 16,67%, по данным 198 избирательных округов из 199.
Самая большая явка - в Волынской области. Длинные очереди наблюдаются возле участков за рубежом, особенно в городах, где находится большое число выехавших на заработки украинцев - в Кракове, Праге, Варшаве.
Для сравления, в 2014 году явка на выборах президента составила 40,32%.