Политика ЦИК обновил данные по явке избирателей - уже побит рекорд 2014 года

2019-03-31 16:28 96

Центральная избирательная комиссия обнародовала данные по явке избирателей по состоянию на 15:00 воскресенья - на участки пришли уже 44,45%. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

На данный момент обнародованы данные по 87 избирательным округам из 199.

Напомним, что по состоянию на 11:00 воскресенья на участки пришли 16,67%, по данным 198 избирательных округов из 199.

Самая большая явка - в Волынской области. Длинные очереди наблюдаются возле участков за рубежом, особенно в городах, где находится большое число выехавших на заработки украинцев - в Кракове, Праге, Варшаве.

Для сравления,  в 2014 году явка на выборах президента составила 40,32%.




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