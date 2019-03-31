Политика ЦИК обновил данные по явке избирателей - уже побит рекорд 2014 года

2019-03-31 16:28 96

Центральная избирательная комиссия обнародовала данные по явке избирателей по состоянию на 15:00 воскресенья - на участки пришли уже 44,45%. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

На данный момент обнародованы данные по 87 избирательным округам из 199.

Напомним, что по состоянию на 11:00 воскресенья на участки пришли 16,67%, по данным 198 избирательных округов из 199.

Самая большая явка - в Волынской области. Длинные очереди наблюдаются возле участков за рубежом, особенно в городах, где находится большое число выехавших на заработки украинцев - в Кракове, Праге, Варшаве.

Для сравления, в 2014 году явка на выборах президента составила 40,32%.







