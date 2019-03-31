Политика Системных нарушений на выборах нет - ЦИК

2019-03-31 19:00 321

 

Есть единичные случаи фотографирования избирателями своих бюллетеней и подвоза людей к отдельным участкам.

На выборах президента Украины 2019 года системных нарушений нет, заявила секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацька 31 марта.

"Есть единичные случаи, но они классические для любого хода голосования любой избирательной кампании: есть случаи фотофиксации людьми результатов своего волеизъявления, единичные случаи подвоза людей к отдельным участкам, но в целом выборы проходят в стандартном режиме. Надеемся, до 20 часов все в таком же режиме будет проходить", - сказала она.

Напомним, что в европейских столицах украинцы голосуют очень активно, выстраиваясь в огромные очереди, чтобы отдать свой голос за будущего президента Украины. Наибольший ажиотаж наблюдается в Германии.

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