Политика Закон о дебатах принять не успеют: в Раде назвали причину

2019-04-03 20:00 129

В парламенте зарегистрирован законопроект, которым хотят обязать кандидатов в президенты участвовать в теледебатах перед вторым туром выборов.

Несмотря на вызов на дебаты президентом Украины Петром Порошенко своего оппонента Владимира Зеленского, Верховная Рада не сможет принять закон до второго тура выборов, который будет обязывать кандидатов в президенты участвовать в теледебатах. Об этом заявил первый заместитель главы Комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец.

Он напомнил, что сейчас в Верховной Раде рассматривается законопроект о функционировании украинского языка и пока этот вопрос не доведут до логического завершения, ни один другой документ рассматриваться не будет.

"Любая регистрация любых законов, касающихся избирательного процесса, – это либо фикция и профанация, либо это будет касаться только следующих выборов, потому что до завершения этих выборов ни один другой закон рассматриваться не будет", – пояснил Емец.

Депутат отметил, что такой закон требует обсуждения и анализа рисков, если будут снимать кандидатов, которые не дошли до дебатов.

"Почему они не пришли? Их остановила полиция на дороге или спустило колесо и им не удалось купить билет на самолет, потому что авиакомпания отказалась эти билеты продавать – и поэтому кандидата снимать с выборов. Такой внешний анализ свидетельствует о возможности манипуляций. В этом законе риски не проанализированы. В любом случае нужно обсуждение. Я квалифицированно говорю, что сегодня регламент не позволяет перейти к рассмотрению любого другого закона, пока мы не завершим закон о языке", – сказал представитель профильного Комитета ВР и добавил, что законопроект по дебатам может быть принят только после президентских выборов.

Отметим, в парламент внесли законопроект об обязательных дебатах на выборах.

Напомним, у Зеленского рассказывали, что он готов к дебатам, но есть один момент, который может помешать очной встрече с Порошенко в прямом эфире. Политолог и спикер штаба Дмитрий Разумков намекнул на концертную деятельность студии "Вечерний квартал 95".

Необходимость дебатов в прямом эфире между кандидатами в президенты признают не только в Украине, но и международные организации, наблюдавшие за выборами. Так, например, в Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) заявили: "Важность дебатов сложно переоценить, несмотря на их отсутствие перед первым туром кампания все-таки была конкурентной. Мы призываем и подчеркиваем, что дебаты перед вторым туром чрезвычайно важны для предвыборной кампании".