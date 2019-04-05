Мир Диктатор Мадуро отрегировал на дефицит питьевой воды и отсутствие света

2019-04-05 19:33 117

На большей части территории Венесуэлы восстановлено водоснабжение, которое осуществлялось с перебоями из-за массовых отключений электричества. 

"Все насосные и водоочистные системы находятся в рабочем состоянии, и благодаря неутомимым усилиям работников водоснабжения сервис восстановлен на 60% территории страны", - сообщил диктатор Николас Мадуро в своем Twitter.

Напомним, 30 марта в Венесуэле произошло четвертое масштабное отключение электричества за месяц. При этом электроэнергия отсутствовала в большинстве штатов этой южноамериканской страны. Люди столкнулись с дефицитом питьевой воды, затронувшим все районы Каракаса - от самых бедных до самых богатых.

Вскоре разгневанные граждане Венесуэлы устроили горящие баррикады возле президентского дворца в Каракасе и других частях страны в знак протеста против постоянных отключений электроэнергии и нехватки питьевой воды.

1 апреля в Венесуэле по приказу Мадуро на месяц ввели специальный режим ограниченного потребления электроэнергии.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, который признан большинством западных стран законным лидером Венесуэлы, призвал жителей организовываться на уровне районов и требовать более качественных услуг.

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