Политика В результатах анализов Зеленского не совпадают даты

2019-04-05 17:00 153

 

Соответствующие фото выложены в Facebook

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обнародовал результаты анализов перед дебатами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Зеленского.

Кандидат в президенты обнародовал результаты присланные от клиники "Евролаб", которые были сделаны 5 апреля. Отметим, изначально дата взятия анализов отмечалось 2 апреля, однако после замечаний в комментариях, в штабе Зеленского обнародовали новое фото, в котором указывалась дата взятия анализов 5 апреля, то есть сегодня.

Кроме того, изменилась дата выдачи документа. Сначала указывалась дата 2 апреля 14: 24, а затем - 5 апреля 16:56.

"Дополнительно направляем образец Вашего биоматериала на исследование содержания наркотических веществ в независимой лабаратории сети клиник HM Hospitalies (Испания).

Напомним, сегодня кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко проходили медобследование, накануне проведения дебатов. Порошенко сдавал анализы на НСК "Олимпийский", а Зеленский - в частной клинике "Евролаб".

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