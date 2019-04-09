Украина Медреформа: что делать, если врач не приходит на вызов

2019-04-09 21:30 189

Реформа здравоохранения позволила медику самостоятельно решать, приходить на вызов или нет. Украинцы обеспокоены тем, что медицинская помощь теперь станет менее доступной для них. А врачи, наоборот, рады новшеству. EtCetera разбирался, что делать в этой ситуации пациентам и как воспринимать отказ в надомном посещении.

ПОЧЕМУ ТАК? Новые правила выбора врача предусматривают отход от традиционной участковой системы, когда за одним медиком закреплена группа домов. Если раньше пациенты участкового терапевта или педиатра находились в шаговой доступности или на расстоянии нескольких остановок общественного транспорта, то сегодня пациент может проживать и в другом районе, и даже в другом населенном пункте. В таких условиях обязывать врача ходить на дом к пациентам – нелогично и неправильно. Поэтому медикам разрешили самостоятельно принимать решение о надомном посещении. Это стало возможным еще и потому, что изменился путь пациентского запроса на такую помощь.

КАК БЫЛО? До реформы для вызова врача на дом (имеется ввиду не экстренная помощь), нужно было позвонить в регистратуру и оставить свою заявку, описав в двух словах жалобу. Регистратор заносил информацию в специальный журнал. Когда у врача заканчивалось время приема в поликлинике или ЦПМСП, ему передавали заявки из регистратуры, и он отправлялся по адресам. Прямого контакта врача с пациентом при получении запроса не было, и медик отрабатывал все полученные заявки. Даже если ко времени его прихода вопрос решался сам собой или кризис миновал, и человек мог самостоятельно добраться до лечебного заведения.

КАК СТАЛО? Сегодня человек контактирует непосредственно с врачом или его помощником. Медик в телефонном режиме определяет потребность в надомном посещении. В некоторых случаях пациенту достаточно совета принять тот или иной препарат, чтобы облегчить симптомы и иметь возможность самостоятельно прийти на прием. Иногда не нужно и этого – человек и так в состоянии добраться до кабинета врача. А иногда пациенту нужна «скорая», а не семейный врач, который прибудет через несколько часов или даже на следующий день.

Наталья КОГУТ, заместитель главного врача «Центра первичной медико-санитарной помощи» в г. Христиновка, Черкасская область: «Если врач понимает, что пациент в критическом состоянии, он приедет на вызов. Но такого, как раньше, когда больной просто не хочет выходить из зоны комфорта, поэтому не идет сам, а вызывает врача, уже не будет».

К ЧЕМУ ИЗМЕНЕНИЯ? В Минздраве говорят, что новые правила не ухудшат оказание медицинской помощи украинцам, а наоборот – скажутся положительно. Сократив количество надомных посещений, врач высвободит время для амбулаторного приема и сможет оказать помощь большему числу людей. К тому же, на дом к пациенту врач принесет разве что шпатель для проверки горла или тонометр – этого редко бывает достаточно для диагностики и постановки диагноза. И только в поликлинике можно будет провести качественный осмотр, сделать кардиограмму, рентген, взять анализы. Поэтому не стоит путать отказ от надомного посещение с отказом в медицинской помощи – это выбор в пользу более рационального варианта ее оказания.

ЧТО ДЕЛАТЬ? Готовность врача прийти на дом или отвечать на звонки в нерабочее время можно обсудить еще на этапе заключения декларации, чтобы в итоге ожидания не оказались обманутыми. Следует выяснить, например, какие ситуации требуют надомного посещения, готов ли врач приехать в другой район, по какому номеру звонить, если болезнь застала в выходной, праздничный день или ночью.

Если на вашу просьбу приехать и осмотреть вас или вашего ребенка врач ответил отказом, то он должен дать исчерпывающие рекомендации, как вести себя дальше: принять лекарство, перезвонить, если станет хуже, прийти на прием без очереди и получить направление на анализы или к узкому специалисту, вызвать «скорую» и прочее.

Нужно понимать, что надомное посещение актуально лишь тогда, когда добираться до врача самостоятельно рискованно. Например, когда дело касается инфекционных заболеваний (такой больной в транспорте или больничной очереди опасен для окружающих), маленьких детей, людей, прикованных к постели или имеющих трудности с передвижением.

ЕСЛИ ВРАЧ НЕДОСТУПЕН, то можно по-старинке обратиться в регистратуру своего лечебного заведения. Если врач на месте, то вас с ним свяжут. Если врача нет на месте, то в регистратуре предложат телефонную консультацию другого медика или запись на амбулаторный прием в рабочее время.

В экстренном случае (ночь, выходной или праздничный день) следует вызывать «скорую».

Если случай тяжелый, но не экстренный (обострение хронического заболевания, болевой синдром), то можно самостоятельно приехать в ближайший приемный покой или тот, где дежурит профильный врач (диспетчер «скорой» может помочь с такой информацией).