Политика Из-за угрозы ареста Литва срочно эвакуировала своего посла из Москвы

2019-04-12 12:41 147

МИД Литвы объявил, что посол страны в России Ремигиюс Мотузас будет отозван для консультаций.

"Посол отзывается для консультаций из-за уязвимости, обусловленной угрозами, которые получило посольство, его сотрудники и посол после приговора по делу 13 января", - сообщает Delfi.

Вместе с тем, ранее в рамках дела о незаконной выдаче виз в РФ посол был допрошен как специальный свидетель.

"Опрошенный по делу о непрозрачной выдаче виз в качестве специального свидетеля посол Литвы в России Р. Мотузас становится уязвимым и бросает тень на дипломатическую службу", - сказала президент страны Даля Грибаускайте.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сказал, что предоставленный правоохранителями послу статус специального свидетеля делает его еще более уязвимым.

"Возможно, ему некоторое время лучше не ехать в эту страну (РФ.)", - сказал Линкявичюс.

В минувшую среду посол Литвы в России Ремигиюс Мотузас был допрошен, как специальный свидетель по коррупционному делу о выдаче визы. Статус спецсвидетеля присваивается в том случае, если человека допрашивают о его действиях, но оснований для предъявления подозрений недостаточно.