Политика Ляшко оштрафовали за голосование в первом туре выборов президента

2019-04-12 20:29 228

Нардепу и лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко выписали админпротокол за нарушение тайны голосования. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время выступления на Киевском форуме по безопасности.

"Сейчас более 170 человек, таких которые получают уже протоколы. Надеюсь, что суд эти протоколы подтвердит и это будет хорошей превенцией... Административный протокол Олегу Ляшко уже выписан", – сказал глава МВД, передает "Интерфакс-Украина".

Кроме того, чиновник сообщил, что за три месяца предвыборной кампании и день голосования было зарегистрировано более 300 уголовных производств.

Напомним, кандидат в президенты и лидер украинских радикалов Олег Ляшко во время голосования в первом туре выборов продемонстрировал журналистам и другим избирателям заполненный бюллетень. По действующему закону "О выборах президента Украины", фото- и видеофиксация результатов волеизъявления избирателей, а также демонстрация избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования являются нарушением тайны голосования.

К слову, такое правонарушение карается штрафом от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700 - 5100 грн), исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до трех лет.

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