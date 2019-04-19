Украина фото Как Олимпийский готовят к дебатам - В центр Киева вывели 10 тысяч силовиков

2019-04-19 13:15 123

Нацполиция завершает подготовительные мероприятия по обеспечению безопасности во время дебатов кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко на НСК Олимпийский в Киеве. Сейчас на стадионе работают кинологи и взрывотехническая служба. Всего порядок будут обеспечивать 10 тысяч силовиков. 

"Сейчас на Олимпийском работают кинологи, взрывотехническая служба. Патрульная полиция ограничила движение транспорта в районе стадиона.

Полиция готова к обеспечению порядка и безопасности во время мероприятий", - сообщает пресс-служба Нацполиции.

Всего к обеспечению безопасности людей привлекли более 10 тысяч полицейских, военнослужащих Национальной гвардии и ГСЧС.  

Сейчас на стадионе и на прилегающей территории в основном находятся полицейские и несколько съемочных групп различных телеканалов. 

 Спикер МВД Артем Шевченко призвал в Facebook всех, кто придет на НСК вечером, вести себя мирно и не приносить "никакого оружия и запрещенных предметов".

Напомним, дебаты на стадионе начнутся в 19:00. Перед дебатами - в 16:00 - запланированы концерты.  На стадионе уже установлены две сцены.

Команды кандидатов приглашали своих сторонников по принципу 50/50.

 

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