Политика ОНЛАЙН Результаты второго тура выборов – кто стал президентом Украины (по данным экзитполов)

2019-04-21 20:00 405

Сегодня, 21 апреля, в Украине состоялся второй тур президентских выборов. За главное кресло на Банковой и булаву боролись действующий гарант Петр Порошенко и лидер первого тура выборов комик Владимир Зеленский.

В ЦИК уверяют, что в день голосования системных нарушений, которые бы могли повлиять на выбор украинцев или помешать свободному волеизъявлению граждан, не отмечено. С высокой долей вероятности уже сейчас можно утверждать, что второй тур выборов состоялся, и его результаты будут признаны действительными.

Ровно в 20.00 по киевскому времени участки для голосования закрылись, члены комиссий приступили к подсчету голосов.

Тем не менее, о расстановке сил и вероятном победителе можно отчасти судить уже на данное время, опираясь на данные независимых экзитполов.

Первые данные национального экзит-полла показали, что актер Владимир Зеленский набирает 73,2 процента голосов и побеждает на выборах президента Украины по результатам второго тура, который прошел 21 апреля.

Действующего президента Петра Порошенко поддержали 25,3 процента проголосовавших украинцев.

Результаты социологических опросов, проведенных на избирательных участках в ходе второго тура президентских выборов.

По данным всеукраинского экзит-полла, проведенного по заказу программы ТСН на телеканале 1+1, Зеленский набирает 72,7 процента, Порошенко - 27,3 процента.

Экзит-полл канала 112 Украина показал следующий результат: Зеленский - 73,7 процента, Порошенко - 26,3 процента голосов избирателей.

Национальный экзит-полл проводится совместно тремя крупными социологическими центрами - фондом Демократические инициативы, Киевским международным институт социологии и Центром Разумкова.

Опубликованные данные показывают, как украинцы голосовали до 18.00. Окончательные результаты экзит-поллов станут известны после 22.00.

ЦИК должен определить результаты выборов до 1 мая 2019 года. Инаугурация новоизбранного президента должна состояться до 3 июня.