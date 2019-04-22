Политика У Зеленского заявили, что не могут снизить цену на газ

2019-04-22 18:00 81

Снижение цен на газ и тарифов на коммунальные услуги не является прерогативой президента. Такое заявление сделал политконсультант кандидата в президенты Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, обещания о снижении в течение двух-трех дней были бы ложью, ведь это сложный процесс.

Также Разумков выразил мнение, что снижение тарифов не является прерогативой президента.

Кроме того, политконсультант Зеленского напомнил о Роттердаме+ и отметил, что "снижение коррупционной составляющей, может быть, даст возможность снизить тарифы".

Отвечая на вопрос о конкретных действиях, которые будут приняты для уменьшения цены, политконсультант заявил, что "в рамках действующего законодательства, на что сможет президент повлиять, он будет влиять".

Стоит отметить, что согласно соцопросам, 40% украинцев в первые 100 дней президентства нового кандидата ждут снижения тарифов.