Политика Юнкер не видит разницы между Порошенко и Зеленским

2019-04-29 16:30 186

Новоизбранный президент Украины придерживается той же политики в отношениях с Россией и Евросоюзом, отметил глава Еврокомиссии.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью польскому изданию Rzeczpospolita заявил, что не видит принципиальной разницы между действующим президентом Украины Петром Порошенко и победившем на выборах Владимиром Зеленским.

"Я очень внимательно слушал заявления избранного президента и не нашел никакой существенной разницы между ним и Порошенко, если речь идет о России. Факт, что он стремится завершить войну на востоке Украины, Москве не помогает", - заявил Юнкер.

При этом он не стал высказывать каких-либо оценок будущего президента.

"Увидим. Мы и в дальнейшем будем поддерживать Украину. Я всегда в контактах с украинцами подчеркиваю, что борьба с коррупцией должна быть усилена", - отметил президент Еврокомиссии.

"Ни одно другое государство за пределами ЕС не получало от нас такой большой помощи! Украинцы провели основополагающие, сложные реформы. Но избранный президент не против европейской интеграции Украины", - отметил Юнкер.

Напомним, на следующий день после выборов Юнкер и глава Евросовета Дональд Туск пожелали Зеленскому успешного президентства и сообщили, что ждут встречи с ним в кратчайшие взаимно согласованные сроки.