Мир Крым на пороге еще одной катастрофы

2019-04-30 18:30 300

Без подачи воды из Украины восстанавливать Северо-Крымский канал на оккупированном полуострове не имеет никакого смысла, но похоже оккупанты думают совсем по другому.

Так, по основному плану оккупантов, именно восстановление этого канала должно было спасти Крым от полной засухи. Такое мнение высказал российский независимый эксперт, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар. Об этом сообщает Крым.Реалии.

«Никакого смысла нет. Расход канала — 300 кубометров в секунду, очень большой. Он примерно на 80% обеспечивал водой Крымский полуостров. Я предложил: «Ребята, надо договариваться с Украиной. Без воды канала вы не просуществуете», — сказал эксперт.

Также Медовар добавил, что другой существенной причиной неудачи может стать длительный простой канала. Он многие годы не функционировал и его насыщение потребует еще много воды:

«Когда он существует постоянно, происходит стационарное насыщения. То есть, канал не подпитывает окружающую среду, а сам принимает воду. Уже четыре года он не функционирует, он сухой, все потекло вниз — и для того чтобы сейчас опять все насыщать мы потеряем на фильтрацию еще много воды», — пояснил геолог.