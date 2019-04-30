Мир Крым на пороге еще одной катастрофы

2019-04-30 18:30 300

 

Без подачи воды из Украины восстанавливать Северо-Крымский канал на оккупированном полуострове не имеет никакого смысла, но похоже оккупанты думают совсем по другому.

Так, по основному плану оккупантов, именно восстановление этого канала должно было спасти Крым от полной засухи. Такое мнение высказал российский независимый эксперт, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар. Об этом сообщает Крым.Реалии.

«Никакого смысла нет. Расход канала — 300 кубометров в секунду, очень большой. Он примерно на 80% обеспечивал водой Крымский полуостров. Я предложил: «Ребята, надо договариваться с Украиной. Без воды канала вы не просуществуете», — сказал эксперт.

Также Медовар добавил, что другой существенной причиной неудачи может стать длительный простой канала. Он многие годы не функционировал и его насыщение потребует еще много воды:

«Когда он существует постоянно, происходит стационарное насыщения. То есть, канал не подпитывает окружающую среду, а сам принимает воду. Уже четыре года он не функционирует, он сухой, все потекло вниз — и для того чтобы сейчас опять все насыщать мы потеряем на фильтрацию еще много воды», — пояснил геолог.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

КАРТА Сегодня в Украине снова будет дождливо и тепло, термометры покажут до +22°C

2019-04-30 12:44 294

видео Центризбирком объявил результаты второго тура выборов президента

2019-04-30 12:12 318

Что будет с гривной в мае: прогноз курса доллара

2019-04-29 21:30 3126

В Украине рекродно подорожали овощи

2019-04-29 21:00 801

Еще новости в разделе "Мир"

Армия Венесуэлы поможет отстранить Мадуро от власти – Гуайдо

2019-04-30 22:00 84

Теперь будут платить: Трамп решил заработать денег на контроле за мигрантами

2019-04-30 20:00 174

Крым на пороге еще одной катастрофы

2019-04-30 18:30 300

фото Ночью в России разбился автобус с 54 украинцами - много пострадавших

2019-04-30 10:42 414
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Армия Венесуэлы поможет отстранить Мадуро от власти – Гуайдо 2019-04-30 22:00 84
Теперь будут платить: Трамп решил заработать денег на контроле за мигрантами 2019-04-30 20:00 174
Крым на пороге еще одной катастрофы 2019-04-30 18:30 300
фото Ночью в России разбился автобус с 54 украинцами - много пострадавших 2019-04-30 10:42 414

Лента

22:00 Армия Венесуэлы поможет отстранить Мадуро от власти – Гуайдо
21:30 Киев призвал не признавать российские паспорта, выдаваемые жителям "ЛДНР"
21:00 Порошенко прокомментировал официальные результаты выборов
20:30 Супрун рассказала, согласится ли возглавить МОЗ после парламентских выборов
20:00 Теперь будут платить: Трамп решил заработать денег на контроле за мигрантами
19:30 Песков объяснил решение РФ по паспортам для Донбасса
19:00 В ЦИК заявили, что готовы к досрочным парламентским выборам
18:30 Крым на пороге еще одной катастрофы
18:00 Порошенко предостерег Зеленского от вставания на колени
17:30 Епифаний встретился с Зеленским