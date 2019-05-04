Украина ​В Украину придет сильная жара: прогноз народного синоптика

2019-05-05 14:30 117

Июнь и июль 2019 года в Украине будут аномально жаркими, температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов.

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

Так, в мае погода в Украине будет постепенно прогреваться, а температура воздуха поднимется до +24 +26 градусов.

Первый месяц лета начнется похолоданием и короткими дождями, а уже со второй декады придет настоящая жара. Столбики термометров с 14-15 июня перевалит за отметку в 30 градусов тепла.

"Температура будет доходить до +29 +33 градусов. В июле температуры будут такими же довольно жаркими", - сообщил синоптик.

Именно в июле горячая погода продержится дольше. Жара начнется с 6-7 числа и затянется до 9-10 августа. За этот месяц ее на два-три дня прерывать несильное похолодание с грозами, но резкого скачка температуры вниз ждать не стоит.

Аномальная жара начнет спадать только в половине августа. К концу последнего месяца лета температура воздуха опустится до +19 +22 градусов и ниже, начнутся дожди.

В начале новой рабочей недели на западе Украины синоптики прогнозируют дожди, а в восточных областях и Крыму будет солнечная погода, местами ожидается до 26 градусов тепла.