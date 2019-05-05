Политика Вятрович нашёл ещё один повод не проводить инаугурацию Зеленского 19 мая

2019-05-05 11:00 159

 

В ситуацию, что сложилась вокруг назначения даты инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского, который настаивает на своем приведении к присяге 19 мая, вмешался руководитель Института Национальной памяти Владимир Вятрович.

Гневный пост опубликован в Facebook украинского чиновника.

"Звучат предложения о проведении инаугурации президента 19 мая. Дата крайне неудачная - это День памяти жертв политических репрессий, определенный Указом Президента в 2007 году. То есть это траурный день в который проводятся траурные мероприятия по всей Украине, ограничено развлекательные мероприятия и развлекательное вещание на ТВ", считает Вятрович.

"Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью миллионов жертв репрессий", утверждает Вятрович.

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