Украина Накроют сильные грозы: синоптики дали неутешительный прогноз на воскресенье

2019-05-12 11:00 180

 

Синоптики прогнозируют грозы на воскресный день в центре и на востоке нашей страны

Погода в Киеве, а также в других регионах Украины в воскресный день, 12 мая, будет теплой и дождливой. По сообщению синоптиков Укргидрометцентра, дожди ожидаются во всех регионах нашей страны за исключением некоторых западных областей.

Относительно гроз синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в приморских регионах, на востоке и в некоторых центральных областях. На территории всей Украины будет идти дождь, только во Львовской, Закарпатской, Луцкой и Тернопольской областях будет солнечная погода с переменной облачностью.

Уровень тепла будет держаться на уровне +19… +23 градусов тепла по всей стране. Незначительно прохладнее будет в Одессе и области - +17… +19 градусов. В ночное время суток столбики термометров опустятся до отметки +6… +11 градусов. В Киеве температура воздуха в дневное время составит +19… +21 градус, а ночью - +8… +10 градусов.

Народный прогноз погоды: 12 мая практиковался такой обычай: если в полдень выйти на дорогу и подставить лицо теплому ветру, то "здоровья прибавится на целый год". Наши предки приметили, что ясный восход солнца в этот день обещает хорошее лето.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

КАРТА Сегодня начнутся грозовые дожди с мокрым снегом - в Украину идет циклон Ксеркс

2019-05-07 10:13 1074

​В Украину придет сильная жара: прогноз народного синоптика

2019-05-05 14:30 8550

КАРТА Прогноз погоды : в Украину пришли грозы, ливни и резкое похолодание

2019-04-29 12:43 795

Украинцам дали прогноз магнитных бурь на май

2019-04-28 11:00 3822

Еще новости в разделе "Украина"

С понедельника на дорогах возрастет количество приборов TruCAM

2019-05-12 11:30 138

Накроют сильные грозы: синоптики дали неутешительный прогноз на воскресенье

2019-05-12 11:00 180

За коммуналку будем платить не так, как раньше: украинцам приготовили "сюрприз"

2019-05-12 10:30 243

Супрун назвала самый опасный продукт в рационе украинцев

2019-05-11 14:30 801
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

С понедельника на дорогах возрастет количество приборов TruCAM 2019-05-12 11:30 138
Накроют сильные грозы: синоптики дали неутешительный прогноз на воскресенье 2019-05-12 11:00 180
За коммуналку будем платить не так, как раньше: украинцам приготовили "сюрприз" 2019-05-12 10:30 243
Супрун назвала самый опасный продукт в рационе украинцев 2019-05-11 14:30 801

Лента

13:00 Порошенко прокомментировал свой допрос по делу Майдана
12:30 Сыроид заявила, что не видит оснований для роспуска Рады
12:00 Названа возможная дата первой встречи Зеленского с Путиным
11:30 С понедельника на дорогах возрастет количество приборов TruCAM
11:00 Накроют сильные грозы: синоптики дали неутешительный прогноз на воскресенье
10:30 За коммуналку будем платить не так, как раньше: украинцам приготовили "сюрприз"
10:00 У Зеленского готовят пересмотр решений Порошенко
15:00 Советник Зеленского прокомментировал курс Украины относительно НАТО и войны с Россией
14:30 Супрун назвала самый опасный продукт в рационе украинцев
14:00 Зеленский обратился к Раде с предложением по инаугурации