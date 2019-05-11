Украина Накроют сильные грозы: синоптики дали неутешительный прогноз на воскресенье

2019-05-12 11:00 180

Синоптики прогнозируют грозы на воскресный день в центре и на востоке нашей страны

Погода в Киеве, а также в других регионах Украины в воскресный день, 12 мая, будет теплой и дождливой. По сообщению синоптиков Укргидрометцентра, дожди ожидаются во всех регионах нашей страны за исключением некоторых западных областей.

Относительно гроз синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в приморских регионах, на востоке и в некоторых центральных областях. На территории всей Украины будет идти дождь, только во Львовской, Закарпатской, Луцкой и Тернопольской областях будет солнечная погода с переменной облачностью.

Уровень тепла будет держаться на уровне +19… +23 градусов тепла по всей стране. Незначительно прохладнее будет в Одессе и области - +17… +19 градусов. В ночное время суток столбики термометров опустятся до отметки +6… +11 градусов. В Киеве температура воздуха в дневное время составит +19… +21 градус, а ночью - +8… +10 градусов.

Народный прогноз погоды: 12 мая практиковался такой обычай: если в полдень выйти на дорогу и подставить лицо теплому ветру, то "здоровья прибавится на целый год". Наши предки приметили, что ясный восход солнца в этот день обещает хорошее лето.