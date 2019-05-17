Политика В МИД заявили, что Россию на инаугурацию Зеленского не приглашали

2019-05-18 11:00 234

Российскую Федерацию не приглашали на церемонию инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского. Об этом в эфире "112 Украина" сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

"Мы приглашали наших партнеров и те государства, которые активно сотрудничают с Украиной, являются нашими партнерами и друзьями", - пояснила Зеленко.

Министерство иностранных дел Украины получило подтверждение на участие в церемонии инаугурации новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского президентов стран Балтии, Грузии и Венгрии.

Кроме того, УНН удалось узнать подробности проведения инаугурации. По словам советника Зеленского Дмитрия Разумкова, мероприятие пройдет традиционно и без банкета.