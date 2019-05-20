Политика Первая официальная речь президента Зеленского - эмоции, обвинения и 65 миллионов

2019-05-20 11:29 345

Первая официальная речь новоизбранного президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Украины была достаточно эмоциональной и не особо протокольной. Вместо традиционных в таких случаях благодарствий и приветствий после инаугурации он жестко проехался по "попередникам", напомнил о высоких тарифах, низких зарплатах и разбитых дорогах.

Потребовал от нардепов сегодня же уволить генпрокурора Луценко, главу СБУ и министра обороны. Самим министрам из Кабмина Гройсмана настоятельно посоветовал брать бумагу и писать заявления об отставке.

По словам Зеленского, народ устал от их "профессиональной" работы, результатов которой нет.

Кроме того, новый гарант заявил, что в мире сегодня 65 миллионов украинцев, которых он призывает вернуться на Родину. Не везти сувениры, а везти сюда опыт и ментальные ценности. Зеленский сказал, что каждому такому "возвращенцу" даст паспорт гражданина Украины.

Чаще всего в его речи звучало слово "украинцы" (16 раз). Семь раз Зеленский упомянул слово "Украина", 8 раз говорил о Европе, 9 раз сказал слово "президент".

По три раза он упомянул о Донбассе и войне. По одному разу прозвучали слова: армия, Крым, народ, мечта, боль, бедность, национальная идея, тарифы, достоинство, ганьба.

Ни единого раза Владимир Зеленский не упомянул о РФ, экономике, гривне.

При этом, говор о прекращении огня на Востоке страны президент несколько раз перешел на русский язык. Умышленно или случайно (из-за эмоций) он это сделал, неизвестно. Однако, это стало причиной короткой перепалки с лидером радикалов Олегом Ляшко. Прервав выступление, Зеленский обратился нему, уточнив, что не нужно разделять граждан Украины ни по каким признакам, в том числе и по языку.

В завершение речи Зеленский объявил, что распускат Верховную Раду.

"В течение всей жизни я старался делать все, чтобы украинцы улыбались. В последующие 5 лет - я сделаю все, чтобы украинцы не плакали", - сказал Зеленский в конце своего выступления.

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