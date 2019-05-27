Украина В Украине больше не будет риелторов

2019-05-27 22:00 315

Риэлтерские услуги в Украине вырастут в цене. Без должной проверки за услуги "риэлтора" можно будет не платить.

Об этом сообщает UBR.

А все из-за того, что специалистов по недвижимости заставят проходить тесты и получать сертификаты. Такое понятие как "риелтор" и вовсе уйдет в небытие. Новые правила для отрасли разработали в Фонде госимущества (ФГИ). Соответствующий законопроект обнародован для обсуждения и заработает через полтора года после его публикации. Действие будущего закона не будет распространяться на сделки покупки, продажи или аренды, заключенные людьми самостоятельно, без привлечения брокеров или агентов по недвижимости (помощников брокера).

Чтобы осуществлять брокерскую деятельность субъект хозяйствования должен будет соответствовать таким основным критериям:

Иметь в штате хотя бы одного брокера по недвижимости или осуществлять деятельность как физлицо-предприниматель. Сдать квалификационные экзамены и получить соответствующий сертификат. Получить в ФГИ свидетельство на право занятия брокерской деятельностью в сфере недвижимости; Быть внесенным в Госреестр брокеров по недвижимости и субъектов брокерской деятельности. Брокер может работать с неограниченным количество агентов по недвижимости (которые работают в штате или по гражданско-правовым договорам), а вот агент может работать только на одно брокерское агентство.

Документом отказываются от понятия "риелтор", поскольку этот термин является зарегистрированной торговой маркой, принадлежащей Национальной ассоциации риелторов США. Также для игроков рынка разработают специальный кодекс этики и стандартов практики брокера. Однажды нарушив какое-то из положений, можно остаться без лицензии. Однако проекта такого документа для брокеров на сегодняшний день еще нет.

Помимо прочего, брокер будет обязан:

объяснять права, обязанности участников и предупреждать о последствиях сделки с недвижимостью;

обеспечивать сохранность документов до сделки;

постоянно повышать свой профессиональный уровень путем самообучения.

Как будет работать брокер

Контроль над деятельностью брокеров будет осуществляться квалификационно-дисциплинарной комиссией ФГИ. Которая будет, в случае необходимости:

отзывать лицензии (максимум на 2 года),

отсылать участников рынка на повторную сдачу экзаменов или дополнительное обучение.

По большей части, сами участники рынка (через брокерские общественные организации или ассоциации) станут регулировать работу своих коллег. Если брокер (или агент) работает в агентстве недвижимости, то ответственность за его работу перед дисциплинарной комиссией будет нести руководство фирмы.

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При размещении объявления в интернете, брокер будет обязан сначала подписать договор с клиентом, от имени которого работает. А во время регистрации на сайте указывать номер своего свидетельства и квалификационного сертификата. Если обычное объявление окажется "брокерским", то потенциальный покупатель сможет пожаловаться на него в профильные организации или ФГИ.



Также при подаче объявления нужно будет указывать не только номер телефона брокера, но и непосредственного собственника недвижимости (если это предусмотрено договором с клиентом).

Забрать лицензию могут если брокер не сообщил в ФГУ о переходе на работу в другое агентство, о возникшей судимости или об изменениях рабочего адреса, номера телефона, электронной почты и пр. контактных данных.

Сами же сайты с объявлениями будут формировать список брокеров и объявлений, которые вызывают сомнения (например, на основании жалоб пользователей). "Черные" списки отправят в ФГИ и профильные организации на рассмотрение.

Брокером по недвижимости не может быть лицо, которое:

не имеет соответствующего сертификата; имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления против собственности или преступления в сфере хозяйственной деятельности; признано судом недееспособным или частично дееспособным; лишено права на занятие брокерской деятельностью (в течение двух лет со дня принятия квалификационно-дисциплинарной комиссией решения об аннулировании сертификата брокера).

Брокерам будет запрещено нанимать агентов по недвижимости, которых нет ни в одном из реестров, которые ведутся саморегулируемыми организациями брокеров и агентов по недвижимости. А еще агент может сдать экзамен и стать брокером имея опыт работы минимум три года.

В договоре, которые брокеры или агенты будут подписывать с клиентом, обязательно нужно указывать данные полученного ранее свидетельства и квалификационного сертификата. Без этих данных договор считается недействительным. Стороны договора несут обоюдную ответственность за достоверность предоставленных для сделки документов. Размер вознаграждения, как и ранее, остается на усмотрение клиента и брокера.

Брокерские экзамены

Сейчас даже ведутся переговоры с некоторыми украинскими вузами о внедрении отдельных направлений для подготовки специалистов по недвижимости. А пока готовить специалистов по недвижимости будут специальные центры все при тех же брокерских общественных организациях: работать они должны не менее 5 лет и насчитывать не менее 500 участников, 300 из которых — брокеры.

Они заключат договоры и согласуют учебные программы с ФГИ. Принимать экзамены будут чиновники Фонда и представители профильных общественных организаций с опытом работы не менее 5 лет.

Подтверждать квалификацию брокерам нужно будет раз в три года. Вместе с этим, в законопроекте не указана верхняя граница стоимости получения квалификационного сертификата. Сказано лишь, что его цена не может быть меньше 170 грн.

Отдельно нужно будет заплатить одну минимальную зарплату (сегодня это 4 173 грн.) за брокерское свидетельство (или его дубликат при утере). В случае провала экзамена, можно сдать его повторно через месяц. Учитывая, что по разным оценкам сейчас в Украине порядка 40-80 тыс. профессиональных риелторов (кто постоянно работает на этом поприще), то навар получается немалый.

Также эксперты не исключают, что отдельно потенциальные брокеры будут оплачивать еще обучающие курсы и услугу приема таких экзаменов. Все это может повлиять на ценник брокеров.

Сколько стоят услуги риелторов

Сегодня в каждом городе Украины разная сетка оплаты услуг риелтора. Это можно проследить на примере купли-продажи квартиры.

Брокерское свидетельство не выдадут (проверить поданные документы должны за 10 дней):