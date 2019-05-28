Политика Турчинов: Патриоты Украины не допустят реванша всякой погани

2019-05-28 21:30 180

 

Окружение Виктора Януковича, пророссийская «пятая колонна» поднимают голову, надеясь на реванш.

Об этом заявил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов, комментируя поданное в ГПУ Нестором Шуфричем заявление о совершении государственной измены Петром Порошенко и Александром Турчиновым.

«Бывший «регионал» Нестор Шуфрич подал заявление в ГПУ, ГБР и СБУ об открытии уголовного производства против меня за приказ в 2014 году уничтожать врагов и защищать свою страну от русских захватчиков.

Для таких шуфричей защита родной страны — это преступление, но я уверен, что для каждого украинца это обязанность — защищать свое государство от всякой погани, которая стремится лишить нас нашей земли, нашей свободы, нашей независимости.

Если бы те события вновь повторились, я, не колеблясь, поступил бы так же», — написал Турчинов.

По его словам, подобные заявления сейчас не редкость: «Окружение Януковича, пророссийская «пятая колонна» поднимают голову, надеясь на реванш. Но я убежден, патриоты Украины, где бы они ни работали — на государственных или негосударственных должностях — никогда не допустят этого реванша ни в тылу, ни на поле боя! Пусть не надеются!»

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