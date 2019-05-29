Украина фото В Киеве взорвали банкомат Приватбанка и забрали из него деньги

2019-05-29 11:42 258

В Деснянском районе Киева трое злоумышленников зашли в тамбур банковского отделения "ПриватБанка", взорвали банкомат и похитили кассеты с наличными.

"В полицию обратился местный житель и сообщил, что слышал звук взрыва и видел трех человек, которые выбегали из помещения отделения банка. Очевидец вместе со знакомым пытались их догнать, однако им это не удалось", - сообщает пресс-служба столичной полиции.

По фото с места события, опубликованных полицией Киева, можно понять, что инцидент произошел в одном из отделений "ПриватБанка".

Как рассказал замначальника отдела криминальной полиции Деснянского управления полиции Максим Козак, злоумышленники вошли в помещение, используя банковскую карточку.

"Зайдя в тамбур, неизвестные подошли к банкомату, вставили в щель, из которой выдаются наличные, специальный шланг и вернулись на улицу. С собой фигуранты имели сумку с двумя газовыми баллонами, которые подключили к шлангу и пустили по нему газо-воздушную смесь. Когда банковское устройство взорвалось, фигуранты забежали в помещение, забрали кассеты с деньгами и скрылись. Окончательная сумма ущерба устанавливается", - сообщил Козак.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.5 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Идет следствие.