Наразі ситуація в регіоні залишається складною, задіяно одразу дві-три черги погодинних відключень.
Тож в місті і області електроенергію будуть вимикати кілька разів і на довгий час.
Також багато де в області ще вимушено тривають екстрені відключення. Енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло якнайшвидше.
Попереджаємо, що протягом доби графік може змінюватися!
1.1: 05:30 - 10:30, 14:30 - 19:30;
1.2: 10:00 - 15:00, 19:00 - 24:00;
2.1: 04:00 - 09:00, 13:00 - 18:00, 23:30 - 24:00;
2.2: 00:00 - 04:30, 11:30 - 16:30, 22:00 - 24:00;
3.1: 04:00 - 09:00, 13:00 - 18:00, 23:30 - 24:00;
3.2: 00:00 - 00:30, 16:00 - 20:30;
4.1: 08:30 - 13:30, 17:30 - 22:30;
4.2: 00:00 - 00:30, 16:00 - 20:30;
5.1: 00:00 - 04:30, 11:30 - 16:30, 22:00 - 24:00;
5.2: 10:00 - 15:00, 19:00 - 24:00;
6.1: 00:00 - 00:30, 05:30 - 10:30, 14:30 - 19:30;
6.2: 08:30 - 13:30, 17:30 - 22:30.