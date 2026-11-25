ВІЙНА В Україні Запоріжжя та Запорізька область: оновлені графіки відключень світла на 25 листопада

2026-11-25 09:28

Наразі ситуація в регіоні залишається складною, задіяно одразу дві-три черги погодинних відключень.

Тож в місті і області електроенергію будуть вимикати кілька разів і на довгий час.

Також багато де в області ще вимушено тривають екстрені відключення. Енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло якнайшвидше.

Попереджаємо, що протягом доби графік може змінюватися!

1.1: 05:30 - 10:30, 14:30 - 19:30;

1.2: 10:00 - 15:00, 19:00 - 24:00;

2.1: 04:00 - 09:00, 13:00 - 18:00, 23:30 - 24:00;

2.2: 00:00 - 04:30, 11:30 - 16:30, 22:00 - 24:00;

3.1: 04:00 - 09:00, 13:00 - 18:00, 23:30 - 24:00;

3.2: 00:00 - 00:30, 16:00 - 20:30;

4.1: 08:30 - 13:30, 17:30 - 22:30;

4.2: 00:00 - 00:30, 16:00 - 20:30;

5.1: 00:00 - 04:30, 11:30 - 16:30, 22:00 - 24:00;

5.2: 10:00 - 15:00, 19:00 - 24:00;

6.1: 00:00 - 00:30, 05:30 - 10:30, 14:30 - 19:30;

6.2: 08:30 - 13:30, 17:30 - 22:30.