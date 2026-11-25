ВІЙНА В Україні В Україні запустять єдиний чат-бот для повідомлень про відсутність світла, тепла чи води

2026-11-25 10:33

В Україні найближчим часом запустять єдину цифрову платформу, де громадяни зможуть повідомляти про непланову відсутність електроенергії, тепла та води.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький за підсумками наради щодо відновлення критичної інфраструктури.

Платформу за дорученням президента спільно готують до запуску Міністерство цифрової трансформації та Міністерство розвитку громад та територій.

Кожен українець зможе оперативно зафіксувати відсутність базових комунальних послуг у своєму будинку.

Зібрані дані одразу надходитимуть відповідальним службам, щоб вони бачили реальну ситуацію в регіонах і реагували на локальні аварії цілодобово (24/7) без багатоденних затримок.

Паралельно уряд опрацьовує залучення Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ) до ремонтних робіт після обстрілів, а Міноборони та ЗСУ сформують резерв військових інженерів та електриків для допомоги цивільним комунальникам.