Политика В Совфеде РФ заявили, что готовы начать отношения с Украиной "с чистого листа"

2019-05-29 21:00 186

 

Российская Федерация предложила Украине начать отношения "с чистого листа". Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что российская сторона заинтересована в налаживании "нормальных" добрососедских отношений с Украиной

"И мы бы очень хотели, чтобы такие же сигналы сегодня поступили и со стороны нового президента, получившего, кстати, мощную поддержку населения", - заявила Матвиенко.

Она также указала, что в России ждут сигналов на изменение отношений от Верховной Рады.

"Если Рада проявит интерес к восстановлению диалога с Россией, этот шаг мы будем только приветствовать", - подчеркнула Матвиенко и добавила, что российская сторона часто приглашала украинских депутатов на различные мероприятия, но ответа не получила.

"Мы готовы трудиться над восстановлением и нормализацией российско-украинских отношений. Но без диктата, без каких-то придуманных условий с их стороны. Давайте начнем с чистого листа. Разберем, к чему мы пришли и как это исправить. И будем вместе двигаться дальше", - подчеркнула спикер Совфеда.

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