Политика Новый состав Кабмина получим в конце августа, - секретарь СНБО Данилюк

2019-05-31 10:39 183

Правительство может быть сформировано уже в конце августа или в начале сентября текущего года. Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк в эфире телепрограммы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"В результате досрочных выборов, правительство может быть сформировано уже в конце августа или в начале сентября", - сказал Данилюк.

 При этом он отметил, что получение транша МВФ могло бы значительно затянуться, если бы выборы проходили в октябре. Тогда МВФ должен был бы ожидать, пока сформируется новое коалиционное правительство, а это могло бы затянуться до конца года.

Таким образом, команда нового президента Владимира Зеленского ускорила получение следующего транша МВФ. В противном случае Украина могла бы столкнуться с финансовым кризисом, отметил Данилюк.

Напомним, в Международном валютном фонде подтвердили готовность приехать в Киев для продолжения переговоров после досрочных парламентских выборов в Раду, как только новое правительство определится с приоритетами своей политики.

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