Украина Есть первые выводы следствия по обрушению шахты "Лесная"

2019-05-31 19:35 213

Согласно предварительным данным, по паспорту участка шахты "Лесная" во Львовской области горняки не должны были находиться на месте аварии без необходимых предупредительных мер.

"На сегодня есть только предварительные выводы относительно причин возникновения данной аварии. Экспертная комиссия окончательный вывод еще не предоставила. Только после того, как будет окончательный вывод, мы сможем назвать точно, что стало причиной аварии и все обстоятельства.

По предварительным данным, произошло обрушение кровли, и по паспорту данного участка работники в том месте, где обвалилась кровля, не должны были находиться без необходимых предупредительных мер и присутствия старшего инженерно-технического надзорного", - сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Анатолий Корзун

Так он ответил на вопрос представителя "Народного фронта" Михаила Бондаря.

Напомним, обвал на шахте "Лесная" произошел ночью 29 мая. Погибли двое жителей Сокольского района - 48 и 22 лет.