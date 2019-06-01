Политика У Луценко обиделись за то, что генпрокурора не позвали на заседание СНБО

2019-06-01 12:00 300

 

Президент Владимир Зеленский не позвал на свое первое заседание СНБО генпрокурора Юрия Луценко. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, отметив, что заметила это на фотографии. При этом, по ее словам, Луценко еще не исключен из состава Совета.

"Судя по фото участников, на первое заседание СНБО при участии президента Зеленского были приглашены все члены Совета нацбезопасности, кроме генерального прокурора Юрия Луценко. Специально проверила по списку: не исключен", - написала Сарган.

"Надеюсь, эта досадная ошибка неопытного секретаря будет в следующий раз исправлена", - добавила она.

Напомним, что Зеленский утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Так, согласно указу главы государства №340/2019 от 31 мая, возглавляет СНБО сам президент Украины Зеленский, секретарь ведомтсва – Александр Данилюк. В состав СНБО также введены: первый заместитель главы Службы безопасности Украины – начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Иван Баканов, глава Администрации президента Андрей Богдан, заместители главы АП Вадим Пристайко и Руслан Рябошапка, министр финансов Оксана Маркарова, начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

Кроме того, Зеленский вывел из состава СНБО экс-главу АП Игоря Райнина, экс-секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-начальника Генштаба Виктора Муженко и министра информационной политики Украины Юрия Стеця.

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