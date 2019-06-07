Украина Бизнес Порошенко в Литве несет убытки - уволены две трети сотрудников

2019-06-07 21:36 228

Кондитерская корпорация Roshen, принадлежащая уже бывшему президенту Украины Петру Порошенко сократила производство в Литве и уволила две трети сотрудников.

Как сообщает литовское издание Verslo zinios, Roshen, занимающийся производством карамели в Клайпеде, был убыточным предприятием уже несколько лет. В 2017 году убытки компании составили 83 996 евро. В 2018 году они выросли до 333 498 евро.

По данным сайта компании, фабрика в Литве вошла в корпорацию Roshen в 2006 году и специализируется на производстве карамельной продукции.

Напомним, в январе 2016 года владелец корпорации Roshen – президент Украины Петр Порошенко – заявил, что передал свою долю в "слепой" траст под управлением иностранного банка. В декабре 2018 года Порошенко впервые за три года получил солдные дивиденды от Rothschild Trust.