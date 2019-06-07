Политика Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского

2019-06-08 13:30 237

Российский президент выразил надежду, что им с Зеленским когда-нибудь удастся познакомиться.

Президент России Владимир Путин на заседании Петербургского международного экономического форума в пятницу, 7 июня, объяснил, почему не поздравил новоизбранного главу Украины Владимира Зеленского с победой на выборах.

"Он до сих пор продолжает определенную риторику, называет нас врагами, агрессорами. Он как-то должен определиться в том, чего он хочет добиться, чего он хочет сделать", - сказал Путин, отвечая на вопрос, почему он не поздравил Зеленского с победой на выборах.



В то же время, он выразил надежду, что им с Зеленским когда-нибудь удастся познакомиться.



"Послушайте, я не знаю этого человека, надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся. Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал, - он хороший актер", - сказал Путин.



"Но одно дело кого-то играть, а другое дело - быть кем-то", - продолжил российский лидер.

Президент РФ подчеркнул, что Зеленский как политический деятель "пока никак себя не проявил".

"То, что мы видим, - противоречивые высказывания. В ходе предвыборной кампании одно, после выборов - другое. Поживем - увидим, посмотрим. Я не говорю, что он, еще ничего не сделав, уже все испортил своими высказываниями, но поживем - увидим", - отметил Путин.

При этом он отметил, что не отказывался от контактов с Зеленским. "А я что, отказывался? Мне никто не предлагал", - сказал Путин.



Напомним, после победы Зеленского на выборах российские власти не стали его поздравлять. В Кремле, в частности, заявили, что поздравят украинского президента в случае положительных достижений в ситуации с Донбассом.



