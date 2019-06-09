Политика Зе-сотня: первые 100 кандидатов в списке "Слуги народа"

2019-06-09 16:37 180

 

Партия "Слуга народа" президента Владимира Зеленского во время съезда в Ботаническом саду Киева представила участников политсилы, которые будут принимать участие в досрочных выборах Верховной Рады 21 июля 2019 года.

Партия представила 100 участников. По словам Владимира Зеленского, команда формировалась из "экспертов, лиц из регионов и тех, кто подал интернет-заявку".

В первую двадцатку списка "Слуги народа" вошли:

1. Разумков Дмитрий Александрович

2. Стефанчук Руслан Алексеевич

3. Венедиктова Ирина Валентиновна

4. Арахамия Давид Георгиевич

5. Янченко Галина Игоревна

6. Федоров Михаил Альбертович

7. Корниенко Александр Сергеевич

8. Красносельская Анастасия Олеговна

9. Ткаченко Александр Владиславович

10. Беленюк Жан Венсанович

11. Бабак Сергей Витальевич

12. Криклий Владислав Артурович

13. Шуляк Елена Алексеевна

14. Наталуха Дмитрий Андреевич

15. Ясько Елизавета Алексеевна

16. Оржель Алексей Анатольевич

17. Герус Андрей Михайлович

18. Радуцкий Михаил Борисович

19. Монастырский Денис Анатольевич

20. Гетманцев Даниил Александрович

21. Малюська Денис Леонтьевич

22. Холодов Андрей Иванович

23. Лерос Гео Багратович

24. Кальченко Сергей Витальевич

25. Ткаченко Максим Николаевич

26. Чернев Егор Владимирович

27. Юраш Святослав Андреевич

28. Сушко Павел Николаевич

29. Верещук Ирина Андреевна

30. Курбаков Александр Николаевич

31. Коробкова Елена Анатольевна

32. Диденко Юлия Александровна

33. Спивак Дмитрий Павлович

34. Солончук Дмитрий Викторович

35. Ананченко Михаил Олегович

36. Коваленко Анна Николаевна

37. Неклюдов Владлен Михайлович

38. Кривошеев Игорь Сергеевич

39. Ионушас Сергей Константинович

40. Завитневич Александр Михайлович

41. Гусев Юрий Вениаминович

42. Воронов Владимир Анатольевич

43. Аристов Юрий Юрьевич

44. Кисель Юрий Григорьевич

45. Галайчук Вадим Сергеевич

46. Ковалев Артем Владимирович

47. Стерничук Валерий Александрович

48. Михайлюк Галина Олеговна

49. Бабий Роман Вячеславович

50. Качура Александр Анатольевич

51. Новосад Анна Игоревна

52. Культенко Артем Валерьевич

53. Марусяк Олег Романович

54. Кириченко Николай Александрович

55. Третьякова Галина Николаевна

56. Халимон Павел Витальевич

57. Мошенец Ольга Владимировна

58. Саладуха Ольга Валериевна

59. Коваль Ольга Владимировна

60. Загоруйко Алина Леонидовна

61. Бондаренко Олег Владимирович

62. Крячко Михаил Валерьевич

63. Бардина Марина Олеговна

64. Марченко Людмила Ивановна

65. Юнаков Иван Сергеевич

66. Володина Дарья Артемовна

67. Богданова Наталья Николаевна

68. Савченко Ольга Станиславовна

69. Гринчук Оксана Анатольевна

70. Козак Владимир Васильевич

71. Лысюк Андрей Александрович

72. Сова Александр Георгиевич

73. Панченко Ирина Сергеевна

74. Боярчук Роман Михайлович

75. Ватрас Владимир Антонович

76. Мулик Роман Миронович

77. Тарасов Олег Сергеевич

78. Костюх Анатолий Вячеславович

79. Брагар Евгений Вадимович

80. Безгин Виталий Юрьевич

81. Гутцайт Вадим Маркович

82. Салийчук Александр Вячеславович

83. Карбаджак Роман Юрьевич

84. Репина Элла Анатольевна

85. Пушкаренко Арсений Михайлович

86. Заблоцкий Марьян Богданович

87. Клочко Андрей Андреевич

88. Овчинникова Юлия Юрьевна

89. Мережко Александр Александрович

90. Чернюх Игорь Иванович

91. Устенко Алексей Олегович

92. Кабанов Александр Евгеньевич

93. Вениславский Федор Владимирович

94. Булах Лада Валентиновна

95. Петруняк Евгений Васильевич

96. Мариковский Александр Валерьевич

97. Федиенко Александр Павлович

98. Мотовиловець Андрей Викторович

99. Колесник Анна Сергеевна

100. Богуцкая Елизавета Петровна

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