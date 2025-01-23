Политика Дональд Трамп дал поручение закончить войну в Украине за ближайшие 100 дней

2025-01-23 09:31

Президент США Дональд Трамп поручил спецпредставителю по Украине и россии генералу Киту Келлогу закончить войну в Украине через 100 дней. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, роль Келлога как специального посланника, вероятно, является начальным шагом в мирных переговорах, которые Трамп намерен контролировать лично.

По мнению бывшего советника по нацбезопасности в первой администрации Трампа Джона Болтона, американский лидер на предстоящих переговорах может вынудить Киев пойти "на разрушительные уступки" москве.

"Я думаю, что путин знает, как играть с Трампом, а Келлог вряд ли станет сдерживающим фактором против влияния Путина. Он будет просто делать то, что скажет ему Трамп. Он может кратковременно протестовать, но Трамп выбрал Келлога не за его независимые суждения", - отметил Болтон.

Бывшие коллеги Келлога объясняют, что его назначили посланником в Украине после того, как он в соавторстве написал мирный план, критикующий администрацию Джо Байдена за медленное оказание военной помощи и одновременно обвинял ее в провоцировании Москвы путем подталкивания Киева к вступлению в НАТО.

Этот план был опубликован аналитическим центром America First Policy Institute, поддерживающим политику Трампа. В нем призывали к прекращению огня и урегулированию конфликта путем переговоров с применением "пряников и кнутов", чтобы вынудить россию и Украину сесть за стол переговоров.

Издание напоминает, что план Келлога рекомендовал НАТО подождать с принятием Украины в Альянс и предложить россии ослабление санкций в обмен на подписание мирного соглашения. План также предусматривал прекращение военной помощи Киеву, если украинское правительство не согласится на мирные переговоры.