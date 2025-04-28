Политика Администрация Трампа готовит план его действий на следующие 100 дней президентства

2025-04-28 09:36

В команде президента США Дональда Трампа, который на этой неделе отметит первые 100 дней со начала второго срока, уже готовят план на следующие 100 дней, сообщает Reuters.

По словам официальных лиц Белого дома, в следующие 100 дней команда Трампа сделает акцент на торговые сделки и мирные переговоры.

На этой неделе лидер США планирует посетить Мичиган для участия в митинге, посвященном 100 дням своего президентства.

Белый дом намерен подчеркнуть его экономическое видение, высылку нелегальных иммигрантов, изменения во внешней политике и работу Департамента по повышению эффективности правительства миллиардера Илона Маска.

В следующие 100 дней администрация Трампа планирует активнее действовать в направлении запрета на въезд граждан из нескольких стран. Президент США также сосредоточится на торговых сделках и мирных переговорах.

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