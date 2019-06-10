Мир Ученые доказали, что "синее" излучение при селфи вызывает ускоренное старение кожи

2019-06-10 15:46 120

Как оказалось, что неуемная жажда делать селфи опасна не только для невнимательных, которые в погоне за снимком угодили под колеса авто, поезда, упали с моста и тп. Эксперты одной из американских косметических фирм установили связь между селфи и ранним старением кожи.

В частности, исходящее от смартфонов "синее" излучение способно проникать в глубокие слои кожи. Они делают ее хрупкой и тонкой. При этом эксперты по уходу за кожей считают, что многие молодые люди от 18 до 35 лет в поисках идеального ракурса проводят перед экраном смартфона около семи часов в день.

Доказано, что замедлить процессы ускоренного старения может снижение времени использования смартфонов, а также употребление продуктов, которые богаты на витамин С.