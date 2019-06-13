Украина В Киеве раскрыта масштабная схема мошенничества при аренде квартир

2019-06-13 15:14 114

Полиция задержала в Киеве двух женщин, которых подозревают в мошенничестве со сдачей жилья в наем.

Как сообщили в столичной полиции, правоохранители уже доказали причастность подозреваемых к 45 преступным эпизодам.

Ранее в Шевченковское управление полиции с заявлениями о мошенничестве обратилось почти 50 граждан, пострадавших вследствие действий аферисток. Все пострадавшие рассказывали, что выгодные предложения по найму жилья они находили в интернете. После подписания договора платили деньги за первый месяц аренды помещения, а когда приезжали по адресу квартир, на месте никого не было.

Правоохранители установили причастных к этим правонарушениям двух девушек 26 и 20 лет. Установлено, что на протяжении двух лет, действуя по такой схеме, они выманивали деньги из пострадавших.

Злоумышленницам сообщили о подозрении, досудебное расследование продолжается. Женщинам грозит до трех лет лишения свободы.