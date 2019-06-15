Украина Грозовая жара: синоптик дала прогноз на выходные

2019-06-15 11:30 201

 

Суббота и воскресенье, 15-16 июня в Украине будут жаркими, только в западных регионах ожидаются осадки в виде дождей.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Она представила подробный прогноз о ситуации на выходных в регионах.

"В Карпатах +25 +29 градусов, а вечером просто рай +15 +19 градусов. Дожди - локальные с грозами, на Севере и в Винницкой области в субботу. Грозовые дожди пройдут в воскресенье на Западе. На остальной территории - сухо, солнечно", - сообщила она.

Отдельно внимание Диденко акцентировала на погоде в Киеве и окрестностях.

"В Киеве также на выходных надо рассчитывать на жару, +30 +33 градуса. Грозовой дождь возможен в субботу в столице", - пишет синоптик.

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