Политика На встрече стран G20 в Японии достигнуто историческое соглашение

2019-06-17 13:11 201

На встрече стран G20 в Японии достигнуто первое международное соглашение по сокращению пластиковых отходов в мировом океане.

В договоре сформулированы общие для всех правила по борьбе с пластиковым загрязнением, заявил министр охраны окружающей среды Японии Есиаки Харада по окончании двухдневной встречи, в которой принимали участие его коллеги из стран "большой двадцатки".

В соглашении прописаны конкретные меры против загрязнения пластиковыми отходами, предусмотрена поддержка инноваций в этой области и улучшение научных методов анализа и наблюдения. В то же время его выполнение будет осуществляться на добровольных началах.

Раз в год предполагается выпускать отчет о том, как продвигается работа по борьбе с пластиковыми отходами.

Соглашение, достигнутое на саммите G20 - лишь первый шаг к решению проблемы, недостаточно рассчитывать только на добровольные действия, заявили в японском отделении Greenpeace. Необходимо принять обязательные для всех правила по борьбе с пластиковыми отходами с четко прописанными целями и планом действий.

Ежегодно в мировой океан попадает от восьми до двенадцати миллионов тонн пластикового мусора. Наибольшую опасность представляет микропластик - частицы размером менее пяти миллиметров, проникающие в организмы морских жителей и птиц. Они могут попадать и в человеческую пищу.

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