Украина Когда в Украине начнет спадать жара: прогноз синоптиков

2019-06-17 16:30 360

 

В Украине на текущей неделе погода особо не изменится, однако в некоторых регионах аномальная жара начнет спадать.

Как сообщила в своем блоге синоптик Наталья Диденко, в частности, на севере и западе страны температура упадет.

"Будет преобладать жаркая погода. Однако на севере и в западной части возможно незначительное ослабление жары до 27-32 градусов. На юге и востоке Украины, а также в большинстве центральных областей ожидается в течение дня +30 +35 градусов", - сообщила синоптик.

Также по стране снова пройдут дожди. По словам Диденко, кратковременные грозовые дожди возможны местами на западе, а ближе к середине недели, 19-20 июня, осадки распространятся на северную часть Украины и Харьковскую область.

В Киеве же жара продержится в начале недели, а со вторника, с 18 июня, в столице предполагается ослабление жары до +27... + 29 градусов.

В течение 18-20 июня в Киеве местами пройдут кратковременные грозовые дожди.

"Погода ближайших дней потребует много воды, спасительной тени, кондиционеров, шляпок, подзабытых кружевных зонтиков, внимания к обращению с огнем, внимания к детям, пожилым людям и животным, которые особенно могут страдать от жары, а также удовольствие от настоящего лета с реками, лужайками, бабочками, клубникой и черешней", - написала Диденко.

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