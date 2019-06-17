Украина Украинцев призвали не пить ромашковый чай

2019-06-17 17:00 333

 

В Украине зафиксирован высокий риск возникновения аллергии, сообщает Европейская аероалергеная сети.

Тем, у кого диагностирована аллергия к пыльце амброзии, полыни, подсолнечника и других растений семейства астровых, настоятельно не рекомендуется нюхать ромашку и похожи на нее цветы, которые сейчас цветут в Украине.

Пыльца астровых имеет шипы, а потому легко цепляется к слизистой носа, разбухает и выделяет аллергены.

Из-за перекрестной аллергенности белков ромашки с белками ее других родственников с семейства астровых, людям, чувствительным к пыльце названных растений нельзя и пить чаи из календулы или ромашки. У таких пациентов существует риск возникновения синдрома оральной аллергии.

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